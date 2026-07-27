En roman fra serien « Neagley vil følge opp spin-off-serien, og boken kommer ut i mars 2027

Når den fjerde sesongen av «Reacher» avsluttes 16. september, vil den umiddelbart bli etterfulgt av spin-off-serien « Neagley, basert på karakteren som ble introdusert i sesong 3 og spilt av Maria Sten. Når denne serien kommer, får vi se Sten tilbake i rollen (med Alan Ritchsons Reacher i en cameo-rolle også) for å sørge for rettferdighet som privatdetektiv ved hjelp av sin avanserte opplæring, noe som ser ut til å by på like mye, og kanskje enda mer action og vold enn hovedserien «Reacher».

I forbindelse med dette er det delt en teasertrailer for spin-off-serien « Neagley, som du kan se nedenfor. Men dette var ikke alle nyhetene fra prosjektet på San Diego Comic-Con i helgen, for det ble også bekreftet at Neagley snart skal få sin første roman, ettersom Reacher-skaperen Lee Child samarbeider med forfatteren Yasmin Angoe for å levere en historie med tittelen «Zero Margin» i mars 2027.

I bunn og grunn bør du ikke forvente at denne spin-offen blir den siste gangen vi ser Stens Neagley, da det tydeligvis finnes en større visjon for karakteren.