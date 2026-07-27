En roman fra serien « Neagley vil følge opp spin-off-serien, og boken kommer ut i mars 2027
Det ser ut til at vi kan forvente mye fra Maria Stens karakter fremover.
Når den fjerde sesongen av «Reacher» avsluttes 16. september, vil den umiddelbart bli etterfulgt av spin-off-serien « Neagley, basert på karakteren som ble introdusert i sesong 3 og spilt av Maria Sten. Når denne serien kommer, får vi se Sten tilbake i rollen (med Alan Ritchsons Reacher i en cameo-rolle også) for å sørge for rettferdighet som privatdetektiv ved hjelp av sin avanserte opplæring, noe som ser ut til å by på like mye, og kanskje enda mer action og vold enn hovedserien «Reacher».
I forbindelse med dette er det delt en teasertrailer for spin-off-serien « Neagley, som du kan se nedenfor. Men dette var ikke alle nyhetene fra prosjektet på San Diego Comic-Con i helgen, for det ble også bekreftet at Neagley snart skal få sin første roman, ettersom Reacher-skaperen Lee Child samarbeider med forfatteren Yasmin Angoe for å levere en historie med tittelen «Zero Margin» i mars 2027.
I bunn og grunn bør du ikke forvente at denne spin-offen blir den siste gangen vi ser Stens Neagley, da det tydeligvis finnes en større visjon for karakteren.