En Scrubs-film kan faktisk bli en realitet

Det er mange som virkelig elsker den klassiske sitcom-serien Scrubs, som på en briljant måte blandet drama med komedie og tok konseptet med cutaway-gags til et helt nytt nivå. Serien endte dessverre ikke så bra i den niende og siste sesongen, men det ser ut til at dette faktisk kan rettes opp i fremtiden.

Under en paneldiskusjon på ATX TV Festival, hvor seriens skuespillere hadde en Scrubs-gjenforening, hadde skaperen Bill Lawrence (jobber for tiden med Ted Lasso) dette å si om en idé fra Donald Faison (som spilte Turk i Scrubs) om å lage en Scrubs-film:

"We're gonna do it because people still care about it and we enjoy spending time with each other."

Dette er selvsagt ikke en bekreftelse, men det beviser i det minste at det er en vilje til å fortsette historien om Sacred Heart Hospital. Det bør bemerkes at Zack Braff (som spilte J.D. i Scrubs) og Faison har en Scrubs-relatert podcast sammen kalt Fake Doctors, Real Friends with Zack + Donald, hvor de ser gamle episoder fra serien og legger til mer kontekst og anekdoter.

Så det virker virkelig som at teamet i det minste til en viss grad fortsatt har kontakt med hverandre og elsker serien deres. Vil du at en Scrubs-film skal avslutte serien på en bedre måte enn sesong ni gjorde?

Takk, Deadline