En skjult mann har prøvespilt for å bli den neste 007

HQ

Ifølge The Hollywood Reporterchar en potensiell britisk kandidat blitt avduket til rollen som James Bond i Denis Villeneuves kommende Bond-film. Kandidaten det er snakk om er Scott Rose-Marsh (37), en skuespiller som for det meste er å se i små roller i britiske produksjoner. Hvis han er kjent for noe, er det sannsynligvis rollen som Jerome i Prime Video-serien Chloe. THR rapporterer at Rose-Marsh har blitt innkalt til audition for rollen, muligens foran regissør Denis Villeneuve selv.

Hollywood Reporter fremhever to spesielt oppsiktsvekkende detaljer om Rose-Marsh (bortsett fra det faktum at ingen egentlig vet hvem han er). For det første er han rødhåret, noe Bond aldri har vært før. Ikke så farlig i seg selv, men jeg er sikker på at det er noen på internett som anser en rødhåret agent 007 som en dødssynd. For det andre nevnes Rose-Marshs alder: Han er 37 år. Det har tidligere gått rykter om at Amazon ønsker en Bond under 30, så i så måte er han flere år for gammel.