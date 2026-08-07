En skyting på en skole i Bangkok har krevd syv liv og forårsaket 15 skadde

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Våpenvold på skoler er en tragedie, og Thailand er ikke ukjent med slike hendelser. I dag, fredag, åpnet en elev ild på Debsirin Nonthaburi-skolen, i den nordvestlige utkanten av Bangkok, mens skoledagen pågikk. Skolen, som i 2025 hadde rundt 3 100 elever og 147 lærere på elevlisten, ble raskt evakuert, og redningstjenestene tok seg av de skadde.

Ifølge Reuters hørte øyenvitner skuddene, men trodde det var en slags fyrverkeri eller smekkere. Da politiet ankom åstedet, fant de imidlertid flere ofre, blant annet både elever og lærere, samt gjerningsmannen, som også hadde omkommet etter å ha skutt seg selv med sitt eget våpen.

Dette er den andre skolemassakren så langt i år i Thailand, et land hvor våpenbesittelse og våpenvold er vanlig. I februar i år ble en lærer drept i den sørlige byen Hat Yai da en gjerningsmann åpnet ild på skolen der hun jobbet.