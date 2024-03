En Smallville-animasjonsserie kan snart være på trappene

Smallville - DC-serien som ga oss et innblikk i en ung Supermann - var en stor hit på amerikansk TV i rundt 10 år. Nå er det en mulighet for at serien kan gjøre comeback i animert form.

Michael Rosenbaum, som spilte Lex Luthor i Smallville, snakket nylig med ScreenRant om muligheten for en animert oppfølgerserie, som i så fall vil være en tilpasning av tegneserien Smallville sesong 11.

"Når tiden er inne, vil vi gjerne gjøre dette og legge frem et forslag for Warner Bros", sa han. "Det må være det rette tidspunktet, og akkurat nå er ikke det rette tidspunktet. Vi hadde streiken, vi hadde et lederbytte i DC - en av dem var en av mine beste venner i verden, James Gunn. Når tiden er inne, tror jeg det er en selvfølge, med mindre de har andre ideer. Vi vil gjerne gjøre det - hele rollebesetningen vil gjerne gjøre det. De ville lagt stemme til sin egen karakter fra serien, og vi har et konsept for hva serien er."

