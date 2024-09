En Sonic the Hedgehog Central finner sted i ettermiddag

HQ

Mens det store samtalepunktet for i dag helt klart er PlayStation State of Play planlagt for denne kvelden, er det faktisk en ekstra presentasjon som skjer i forkant. Denne vil være mindre i skala og fokus og være basert på et visst ikonisk blått pinnsvin kjent som maskoten til Sega.

Jepp, det stemmer, et Sonic Central-arrangement skjer i ettermiddag. Det finner sted klokken 17:00 BST / 18:00 CEST og vil inneholde en "sniktitt på våre kommende prosjekter, partnerskap og arrangementer som skjer frem til 2025."

Hva disse kan være gjenstår å se, men hvis du er en fan av Sonic the Hedgehog vil du virkelig ikke gå glipp av dette.