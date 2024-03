En Spider-Verse-kortfilm kommer til YouTube neste måned

HQ

Vi vet ikke nøyaktig når Spider-Man: Beyond the Spider-Verse faktisk kommer, ettersom den nylige forsinkelsen og ryktene som har kommet ut den siste tiden tyder på at Sony trenger mer tid til å gjøre ferdig filmen, til tross for at den en gang var satt til å komme bare kort tid etter Across the Spider-Verse.

Heldigvis kommer det en ekstra bit av Spider-Verse-innholdet allerede neste uke, da det er laget en kortfilm med Miles Morales i hovedrollen som tar sikte på å gi et innblikk i psykisk helse og hjelpe studenter med å håndtere problemer de kan stå overfor.

Filmen heter The Spider Within: A Spider-Verse Story og har premiere på YouTube onsdag 27. mars.