En spill-PC skal ha reddet livet til en mann ved å avlede en kule

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Det er ikke hver dag man kan si at en spill-PC reddet livet ditt, men for en Reddit-bruker ser det ut til å være akkurat det som skjedde.

Ifølge rapporter våknet mannen midt på natten av et høyt smell og fant seg selv dekket av splinter. Kort tid etter stormet naboen hans inn, redd og gråtende, og forklarte at et skudd ved et uhell hadde blitt avfyrt fra leiligheten hennes. Kulen gikk rett gjennom veggen og inn i soverommet hans.

Mannen hadde imidlertid en skytsengel. Stående rett i skuddlinjen sto spillcomputeren hans, som ifølge politiet avledet kulens bane. Ifølge etterforskerne ville mannen mest sannsynlig blitt truffet mens han sov hvis ikke datamaskinen hadde stått der.

I et innlegg på Reddit delte mannen bilder fra hendelsen, blant annet av den ødelagte datamaskinen, kulehullet og kulen som ble funnet på åstedet. Ingen ble skadet, og ifølge mannen har naboen tilbudt seg å erstatte datamaskinen.