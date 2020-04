En spiller har oppnådd alle "achievements" i World of Warcraft

De fleste konsollspillere kjenner nok til de virtuelle premiene man kan oppnå i svært mange videospill disse dager. Det kan være såkalte "achievements" på Xbox One, eller troféer på PlayStation 4. Det populære online-rollespillet World of Warcraft har også slike belønninger og har hatt det helt siden de ble lagt til i utvidelsen Wrath of the Lich King. Disse er det heller ikke få av, for per dags dato er antallet oppe i hele 3927, med en total poengsum på spinnville 33,585.

Man skulle tro at dette var mer enn nok til at noen aldri skulle finne på å ro i land alle, men den kjente databasen til spillet, Wowhead, melder nå at dette faktisk er tilfellet. Spilleren "Xirev" har nemlig klart å sope sammen hver eneste achievement spillet har å by på. Som en tidligere ganske aktiv spiller og "achievement"-jeger selv, vet jeg at denne spilleren må ha en helt umenneskelig tålmodighet og dedikasjon, særlig fordi mange av disse oppnåelsene krever fryktelig mye arbeid. Det skal sies at denne personen neppe er uerfaren innenfor fagområdet, for han klarte det samme for 2 år siden også. Men det fjerner ikke det faktum at dette er en forbløffende og uhyre imponerende prestasjon.

Det er bare å gratulere Xirev med å ha "rundet" World of Warcraft. I det minste frem til den neste utvidelsen fyller opp antallet ennå mer. Vi tar av oss hatten, og skulle det være ønskelig kan du gå inn på Reddit-posten hans og gratulere han personlig.