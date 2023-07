HQ

Under den nylige Nintendo Direct ble Super Mario RPG annonsert, en nyinnspilling av det opprinnelige spillet i serien, som har et lojalt publikum den dag i dag.

Nå har vi fått et nytt knippe bilder fra eventyret som ser utrolig bra ut. Med lansering 17. november er Super Mario RPG et av de siste store Switch eksklusive spillene vi har en konkret lanseringsdato for, og vi mistenker at årsaken kan være at Nintendo går over til en ny generasjon i 2024.

Du kan se bildene nedenfor.