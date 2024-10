En Stranger Things-stjerne har sluttet seg til rollebesetningen av The Boys

HQ

Vi er nesten ved veis ende for The Boys. Superheltserien går mot slutten av sin femte og siste sesong, og det betyr at vi bare har én siste opptur å se frem til før Billy Butcher, Homelander og resten av gjengen forsvinner ut av minnet.

Med denne siste sesongen på trappene har det nå blitt avslørt at seriens rollebesetning utvides. Den tidligere Stranger Things stjernen Mason Dye har sluttet seg til mannskapet for å gi liv til superhelten Bombsight. Vi har ingen ytterligere informasjon om hvordan karakteren eller Dye vil passe inn i serien, men hvis du er desperat etter å få vite mer, kan du alltids gå tilbake til kildematerialet og lese tegneseriene.

Når det gjelder når vi forventer at The Boys: Sesong 5 kommer, virker en premiere i 2026 mest sannsynlig, ettersom en ny sesong av Gen V vil komme i 2025 for å tette gapet mellom den fjerde og femte utgaven av hovedserien.