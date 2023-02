En streamer bruker Dragon Age til å undervise i psykologi

HQ

I dag har Twitch, i tillegg til å være et sted hvor du kan gå for å se underholdende streamere, også blitt en plattform full av folk som prøver å dele ut livsråd. Mens svært få faktisk er kvalifisert til å gjøre det, er en Twitch-streamer, kjent som Dr. Mick, en lisensiert terapeut.

Dr. Mick har spilt gjennom mange spill, analysert karakterene deres som en terapeut ville og informert seerne om hvordan de bedre kan forbedre forholdet til disse karakterene. Han har gått gjennom Mass Effect, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V og The Last of Us, men sist har han returnert til Dragon Age.

Når han snakket med PC Gamer, sa Dr. Mick "Dragon Age har sannsynligvis det beste innholdet for meg å dissekere av alle spillene jeg har spilt så langt." Når han spiller gjennom et spill vil Dr. Mick forklare hvert dialogvalg han tar, men noen ganger kan analysen hans slå tilbake. På disse punktene, hvor han finner seg selv i å irritere en karakter går han ikke tilbake til en gammel lastefil. "Løpet er løpet," forklarte han. "Jeg aksepterer alltid konsekvensene av avgjørelsene jeg tar i spillet fordi det er slik det virkelige livet fungerer."

Det er interessant å se perspektivet til en lisensiert terapeut på spill som krever at du bygger sterke relasjoner med kameratene dine. Etter å ha sett Dr. Mick er det kanskje på tide at du går tilbake til et spill som Mass Effect for å se om du kan få romantikken eller bromancen du alltid har ønsket deg.

Takk, PC Gamer.