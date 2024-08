En svært ikonisk krokodille gjør comeback

Det legendariske 3D-plattformspillet Croc: Legend of the Gobbos er like søtt som det er ikonisk, og skal gjøre et stort comeback.

Utvikleren Argonaut Games har i dag kunngjort at den gamle tittelen gjenoppstår og remastres, og at spillet fra fortiden kommer til både PC og konsoller.

Skarpsindige og historisk interesserte fans vil allerede ha skjønt at dette betyr at Argonaut Games gjør et like stort comeback som Croc, 20 år etter at det ble lagt ned i 2004.

De nye meddirektørene Gary Sheinwald and Mike Arkin har en visjon om Argonaut som en "boutique-utgiver", og selv om han ikke er direkte involvert, hadde den opprinnelige grunnleggeren Jez San noen vennlige ord til duoen.

San sa han: "Argonaut har alltid handlet om å flytte grensene for hva som er mulig innen spill, og jeg gleder meg til å se hvordan det relanserte Argonaut Games bygger videre på den arven, og starter med Croc: Legend of the Gobbos remaster."

Den aktuelle remasteren er planlagt å gi forbedret grafikk og oppdaterte moderne kontroller, men søker også å gjenskape den opprinnelige opplevelsen på en autentisk måte. Det er ingen offisiell utgivelsesdato ennå, men vi vet at Croc: Legends of the Gobbos remastered vil komme senere i år, for PC og alle nåværende generasjons konsoller (vi antar at det betyr PS5, Xbox Series X / S og kanskje Nintendo Switch hvis vi er heldige). Takk, Eurogamer.