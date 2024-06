En svart-hvitt versjon av Furiosa: A Mad Max Saga er allerede klar

HQ

Hvis du nylig har vært på kino for å se Furiosa: A Mad Max Saga og har lurt på om det noen gang vil komme en ren svart-hvitt-versjon av filmen har vi noen nyheter på nettopp denne fronten.

I et intervju med podcasten Happy Sad Confused avslørte regissør George Miller at en svart-hvitt-versjon av filmen ikke bare eksisterer, men at den også er ferdig og klar til bruk.

"Vi har allerede gjort det. Det er det siste jeg gjorde på denne filmen, og jeg kaller det Tinted Black & Chrome. Jeg må si at det er veldig interessant, jeg prøver fortsatt å avmystifisere hvorfor svart-hvitt, for meg, har noe mer elementært ved seg. Jeg kan fortsatt ikke sette fingeren på det. Det er ikke fordi de ser ut som gamle svart-hvitt-filmer, det er noe annet. Det er som om vi tok et bilde av oss selv akkurat nå, det ser kanskje litt mer dramatisk ut hvis det er i svart-hvitt."

Denne såkalte Black and Chrome -utgaven av Furiosa har ennå ingen lanseringsplaner, men med tanke på at filmer ikke pleier å ha særlig lange kinovinduer i disse dager kan vi kanskje forvente at den debuterer enten digitalt eller som en del av en ny IMAX-runde senere i år.