En tabbe i sosiale medier har fått fansen til å surre om Forza Horizon 6

Forza Horizon-serien har alltid vært kjent for sine storslåtte, levende spillverdener - fra den australske ødemarken til de fargerike landskapene i Mexico. Nå peker alle tegn mot Japan som neste stopp - et sted som lenge har stått øverst på fansenes ønskeliste. Kei-biler, de små, men ikoniske kjøretøyene som er en viktig del av den japanske kulturen, vil sannsynligvis spille en sentral rolle i en slik setting.

Grunnen til at fansen tror de har løst mysteriet, ligger i et nå slettet Instagram-innlegg. Bilimportfirmaet Cult and Classic delte (og fjernet raskt) et bilde som viser Playground Games-ansatte som tilsynelatende skanner en Kei-bil. Selskapet hevdet også at teamet hadde reist helt til Australia for å digitalisere flere Kei-modeller - et sjeldent syn utenfor Japan. Det faktum at innlegget forsvant like plutselig som det dukket opp, har bare gitt ytterligere næring til spekulasjonene.

Xbox-sjef Phil Spencer har tidligere bekreftet at neste del i serien kommer i 2026, noe som mest sannsynlig betyr et nytt Horizon-spill. Kan disse Japan-ryktene endelig gå i oppfyllelse?

Hvor vil du helst se det neste Horizon-spillet finne sted?