En forsvunnet Rembrandt? Gjemmer seg i det åpne som en "kopi"

I mer enn hundre år har et portrett som henger hjemme hos en gründer i Cambridge, blitt avskrevet som en verkstedimitasjon: en god kopi av en Rembrandt, men ikke den ekte Rembrandt. Nå sier en av verdens ledende Rembrandt-forskere at ekspertene har tatt feil.

Maleriet, Old Man with a Gold Chain, forestiller en eldre mann med fjærkledd hatt og (som tittelen antyder) et skinnende gullkjede. Det er datert til begynnelsen av 1630-tallet og er nesten identisk med en ubestridt Rembrandt i Art Institute of Chicagos eie. For første gang på nesten fire århundrer har de to verkene blitt utstilt side om side i Chicago, og sammenligningen har blåst liv i en langvarig debatt.

Forskeren Gary Schwartz hevder at begge maleriene er malt av den nederlandske mesteren selv. Han begrunner det med at det var vanlig praksis blant datidens nederlandske malere å lage sine egne kopier. Hvorfor overlate jobben til en elev, hvis feil måtte rettes opp, når man kunne male om en komposisjon man nettopp hadde fullført, med alle trinnene i frisk erindring? Og det er avgjørende at den såkalte "kopien" ikke viser noen av de korrigeringene man kunne forvente av en elev som lærer på jobben.

Teknisk analyse gjør det hele mer spennende. Lerretet og pigmentene i den britiske versjonen stemmer overens med de som ble brukt i Rembrandts atelier, og lagene som er brukt i forberedelsene, stemmer overens med åtte bekreftede Rembrandt-verk fra 1632-33. Funnet har blitt rapportert av medier som The Guardian.