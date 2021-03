En Terminator-anime er på vei til Netflix

Du ser på Annonser

Terminator: Dark Fate så ut til å være nådestøtet for franchisen en stund, men drapsmaskinenes comeback var bare et spørsmål om tid. Nå har Variety bekreftet at franchisen gjør comeback i form av en anime-serie på Netflix.

Prosjektet utvikles i samarbeid med Production I.G. (Ghost in the Shell) og Skydance, der Mattson Tomlin - som blant annet har skrevet Project Power og Matt Reeves' kommende Batman-film - er både showrunner og executive producer:

"Anyone who knows my writing knows I believe in taking big swings and going for the heart. I'm honored that Netflix and Skydance have given me the opportunity to approach 'Terminator' in a way that breaks conventions, subverts expectations and has real guts."

Da prosjektet befinner seg i en tidlig del av utviklingsfasen finnes det ingen offisielle historiedetaljer enda. Netflix jobber for øvrig på flere anime-prosjekter, som en Splinter Cell-serie og en Army of the Dead-spinoff.