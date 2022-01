En tidlig utgave av Horizon Forbidden West har blitt lekket

HQ

Sony og Naughty Dog endte i massive problemer kort innen lanseringen av The Last of Us: Part II, ettersom utgaver av spillet ble lekket tidlig, og spoilere begynte å sirkulere på nettet. Det samme er nå i ferd med å skje med Horizon Forbidden West.

Til tross for at spillet først er ute om en måned, så kan VGC bekrefte at en komplett, men noe eldre utgave av spillet har blitt lekket. Ja, vi snakker altså hele spillet, som naturligvis vil bety at vi snart vil se spoilere fra historien...

Verken Guerilla eller Sony har ennå kommentert på saken, men det er allerede forsøk på å innlemme, og bilder og videoer på blant annet Twitter har blitt tatt ned. Så vidt VGC kan se er spillet i spillbar form ikke tilgjengelig ennå på diverse fildelingssider, men det er nok bare et spørsmål om tid.