En trailer under Summer Game Fest koster omtrent 4 200 dollar i sekundet

HQ

Selv om det kanskje ikke er Super Bowl-prislapper koster det en pen slant å vise frem spillene dine på Geoff Keighleys populære Summer Game Fest-sending.

Via en Esquire-artikkel får vi nå mer informasjon om prislisten bak kulissene, og det viser seg at en trailer på ett minutt koster svimlende 250 000 dollar (rundt 4 200 dollar i sekundet), og hvis du vil ha to og et halvt minutt, må du ut med 550 000 dollar (rundt 3700 dollar i sekundet).

Dette er på linje med fjorårets arrangement, og betyr at den voldsomme inflasjonen i løpet av året i det minste ikke har rammet Summer Game Fest - selv om det fortsatt er vanskelig å hevde at det er lommebokvennlig.