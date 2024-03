En tredje og siste Downton Abbey-film er på vei.

HQ

Downton Abbey Downton Abbey var en gang i tiden en enormt populær TV-serie, men etter mange sesonger (hvorav de fleste ser ut til å foregå på 1920-tallet) ble det besluttet å avrunde historien med en serie spillefilmer. Siden den gang har vi fått en film på Downton Abbey i 2019 og en oppfølger i 2022, og hvis du trodde at det var nok tid tilbrakt på herregården Downton, tar du helt feil.

På BBC Radio 2 Breakfast Show (takk, RadioTimes) avslørte Imelda Staunton, som spiller Lady Maud Bagshaw, at en tredje film er under utvikling, og at produksjonen skal starte allerede i mai i år.

"Det blir den siste filmen - vær så god," sa Staunton.

Staunton ble deretter spøkefullt spurt om spørsmålet ville få henne i trøbbel, hvorpå hun komisk svarte: "Jeg bryr meg ikke."

Collider har siden rapportert at filmen starter innspillingen i midten av mai og avsluttes i slutten av juli, men når det gjelder detaljer om handlingen, må vi bare vente i spenning på å få vite mer.