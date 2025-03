En tredje sesong av Wednesday er under utvikling

HQ

Hvorvidt det blir en tredje sesong av Wednesday har vært et tema for spekulasjoner siden august i fjor, da ulike kilder rapporterte om det og hevdet at produksjonen var forventet å starte så tidlig som høsten 2025.

Dette ryktet har nå blitt avklart av seriens superstjerne, Jenna Ortega, som spiller tittelrollen, i et intervju med Collider. Hun bekreftet at seriens forfattere jobber med ulike ideer for en tredje sesong, men at ingen offisiell beslutning har blitt tatt av Netflix så langt.

Foreløpig er fokuset helt og holdent på seriens andre sesong, som forventes å ha premiere en gang i løpet av høsten, sannsynligvis rundt eller før Halloween. Ortega har selv nevnt at hun nylig ble ferdig med ADR-innspillingene sine - det vil si å spille inn dialog eller stemmeklipp på nytt i et lydkontrollert miljø.

Med tanke på den utrolige suksessen til Wednesdays første sesong, er det liten tvil om at Netflix vil fornye serien ytterligere - det er sannsynligvis bare et spørsmål om tid.

Ser du frem til den nye sesongen av Wednesday?