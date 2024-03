En utvikler kontrollerer hele den galaktiske krigen i Helldivers II

HQ

Helldivers II er imponerende av mange grunner, men én ting vi legger merke til jo mer vi spiller, er hvor godt designet den galaktiske krigsmekanismen er. I sanntid kan spillerne se hvordan krigen endrer seg etter hvert som menneskeheten taper eller vinner territorium.

Ifølge Arrowhead Game Studios' administrerende direktør Johan Pilestedt er det en person bak teppet som styrer hele krigen. "Vi har en faktisk person med stillingstittelen Game Master", sier Pilestedt til PC Gamer. "Vi har mange systemer innebygd i spillet der Game Master har mye kontroll over spillopplevelsen. Det er noe vi kontinuerlig utvikler basert på hva som skjer i spillet. Og som en del av veikartet er det ting vi ønsker å holde hemmelig fordi vi vil overraske og glede."

Denne personen heter Joel, og det hender visstnok at han våkner opp midt på natten for å sende forsterkninger til de fordømte Automatons. Så hvis du er ute etter å gi noen skylden for Malevelon Creeks fall, er det Joel.

Pilestedt sa også at Arrowhead var inspirert av Dungeons & Dragons når det gjaldt reaktiv, samarbeidende historiefortelling. "Det er det samme formatet når du bygger det for millioner av spillere, det er bare det at du ikke kan bli like personlig med hver enkelt. Men du kan fortsatt gjøre de samme vriene og vendingene."

Selv om Arrowhead har ideer om hvor krigen kan føre oss, er det tydeligvis spillernes oppførsel som er den avgjørende faktoren.