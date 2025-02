En X-Men-film kan komme til Marvel Cinematic Universe raskere enn du forventet

HQ

Det er ikke lenge til mutantene tar over Marvel Cinematic Universe. Ja, det er allerede noen X-Men-figurer som har tatt steget over til MCU i filmer som Deadpool & Wolverine og Doctor Strange in the Multiverse of Madness, men den store mutantovertakelsen har typisk nok ikke skjedd ennå. Men den kommer, og raskere enn du kanskje hadde forventet, ser det ut til.

Etter å ha snakket med Marvel Studios 'streaming-sjef Brad Winderbaum, har ScreenRant siden rapportert at Disney og Marvel er i ferd med å utvikle en X-Men-spillefilm. Og dette er på toppen av ikke bare en andre sesong av X-Men '97 men en tredje også.

Winderbaum uttalte: "Jeg tror hvem som helst kan si hva som helst på nettet, og det kommer ut på ryktebørsen, og folk blir begeistret. Akkurat nå jobber vi fortsatt med X-Men 97 sesong 2. Det går utrolig bra, og manusene til sesong 3 er helt vanvittige. Det er helt klart noe som pirrer X-Men-kløen for meg på TV.

"Og det er en X-Men-film under utvikling akkurat nå, så det er det som er fokus for X-Men for tiden."

Det går rykter om at vi vil få se forskjellige allerede introduserte mutanter i de kommende Avengers -filmene, det være seg Hugh Jackmans Wolverine eller Ryan Reynolds' Deadpool, men vi får ikke vite sannheten om disse før filmene kommer henholdsvis neste år og i 2027. Det som virker sannsynlig, er at en X-Men-debut vil bli et av Marvels store blikkfang i årene som kommer, kanskje etter at den femte og sjette Avengers filmen har gått sin gang...