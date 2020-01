En Yooka-Laylee and the Impossible Lair-demo slippes om litt

Yooka-Laylee and the Impossible Lair er et koselig platformerspill som du snart kan prøve selv helt gratis. På Twitter meddeles det nå nemlig at en demo slippes på Steam den 23. januar, og på Nintendo Switch, Xbox One og PlayStation 4 den 30. januar.

Demoen vil ikke ha noen tidsbegrensning, og har i stedet et begrenset antall baner, en Pagie Challende, noen Tonics å prøve ut, overraskende nok spillets siste bane - Impossible Lair. All progresjon lagres og blir med i det fulle spillet om du skaffer det.

Kommer du til å sjekke ut demoen?

