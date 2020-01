Enda en butikk sier at Red Dead Redemption 2 kommer til Switch

Red Dead Redemption 2 ankom for over et år siden på PlayStation 4 og Xbox One, og det ble som forventet en stor suksess. Dog kan ikke det samme sies om PC-lanseringen tilbake i november, hvor ikke i nærheten like så mange som forventet spilte spillet. Dog har flere rykter tidligere pekt på enda en lansering - nemlig på Switch, og nå kjører vi igjen.

En spansk butikkjede ved navn Instant Gaming har nemlig lagt ut en Switch-utgave av spillet for forhondsbestilling nylig, som enda en gang har skapt røre. Rockstar har naturligvis ikke kommentert på saken, men det er langt fra første gang at en butikkjede begynner å ta imot forhåndsbestillinger av en Switch-versjon av Red Dead Redemption 2.

Det er dog ganske vanskelig å forestille seg spillet kjøre på Nintendos konsoll, men ikke umulig. Hva tror du?