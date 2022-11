Enda en helt fjernes fra Overwatch 2 på grunn av tekniske problemer

HQ

Det ville vært feil å påstå at Overwatch 2 fikk en meget god start; ikke bare har serverne vært massivt ustabile, men flere karakterer har også blitt midlertidig fjernet for å fikse feil.

Nå har det skjedd igjen, og via Twitter avslører Blizzard at det denne gangen er Mei som er fjernet fra tittelen. Hun kommer heller ikke tilbake før 15. november, når den første oppdateringen forventes å slippes.

"We are temporarily disabling Mei to address a bug with her Ice Wall ability that allows heroes to reach unintended locations. We are working to address these issues as quickly as possible and aim to bring Mei back in our next upcoming patch which is set for November 15."

Har du gitt Overwatch 2 en sjanse ennå?