Enda en Mass Effect-skaper går til Archetype Entertainment

Antall Bioware-utviklere som nærmest har flyktet fra selskapet etter skuffelsene Mass Effect: Andromeda og Anthem har ikke akkurat vært lite, men den gode nyheten er at mange av dem har dratt til den samme plassen. Her har vi enda et tilfelle.

Drew Karpyshyn, som blant annet var hovedforfatter på både Mass Effect, Mass Effect 2 og Star Wars: Knights of the Old Republic, forteller at også han nå har forlatt Bioware for å i stedet begynne hos relativt nyetablerte Archetype Entertainment. Dermed blir han av flere titalls tidligere Bioware-utviklere som gjenforenes i studioet som for tiden jobber med et rollespill satt i et science fiction-univers "som vil sende spillerne på et historiefokusert og episk eventyr hvor valgene man tar vil ha ekte konsekvenser for hvordan historien utarter seg". Derfor er det kanskje ikke så rart at Karpyshyn sier de første dagene hos studioet minner han om den første tiden i Bioware da de fikk og kunne lage ting de hadde lidenskap for, og ikke slik som det er i dag hvor markedsanalyser i stor grad bestemmer. Ikke rart at han sier dette virkelig har gjenopplivet gnisten blant dem, noe som forhåpentligvis resulterer i et fantastisk spill en gang i fremtiden.