Enda en ny utvikler tar over Lords of the Fallen 2

Det Souls-inspirerte Lords of the Fallen ble en relativt stor suksess, og mange regnet med at det skulle få en oppfølger. Og det skal det også, men å utvikle den virker å være minst like vanskelig som å spille igjennom det.

Deck 13 startet utviklingen av Lords of the Fallen 2, men la fra seg arbeidet og lagde The Surge i stedet. Da overlot utgiveren CI Games prosjektet til Defiant Studios. Men det gikk heller ikke veien, og nå meddeles det derfor at det i stedet er nystartede Hexworks som får oppdraget. Det er et studio på 25 mann med kontorer i Barcelona og Bukarest, meddeler CI Games:

"Initially we decided to keep that quiet as we didn't want to bring that to public eyes before we would build the core team and before we would all agree on the details of the first project and move forward with our vision. So, this is the time to officially say we are here and we're here to stay,"