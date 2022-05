HQ

Starfield ble nylig utsatt til første halvdel av 2023 i stedet for 11. november i år, men det betyr ikke at det ikke lekker ut detaljer om spillet, og nå har vi fått enda et bilde. Samme bruker som tidligere har lekket bekreftede bilder av spillet har delt enda et via Reddit.

Bildet bekrefter altså at Starfield kommer til å ha dører. Fint å vite...

Vi forventer imidlertid å se mer av Starfield neste måned under Xbox & Bethesda Showcase 13. juni.