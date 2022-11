Enda et nytt lommemonster bekreftet for Pokémon Scarlet/Violet

HQ

I forkant av den kommende utgivelsen av Pokémon Scarlet/Violet, som debuterer på Nintendo Switch den 18. november, har The Pokémon Company og Game Freak annonsert nok et nytt lommemonster som du vil kunne fange i det kommende spillet.

Denne skapningen heter Gimmighoul, og ser it som en skattekiste. Vi blir fortalt i trailerbeskrivelsen at den ligger på lur rundt i Paldea-regionen og venter på at du skal samhandle med den for så å gå til angrep - akkurat som en god gammel "mimic".

Sjekk ut Gimmighoul i traileren nedenfor.