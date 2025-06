Enda flere bevis på et Hollow Knight: Silksong lanseres plutselig veldig snart

HQ

Det var natten før Silkesong, og i hele huset var det ikke en eneste skapning som rørte på seg, ikke engang en lus. Hypen ble plassert i bekken med forsiktighet, i håp om at Hornet snart ville være der. Ja, venner, det ser ut til at flere og flere bevis tyder på at en slags Silkesong-avsløring er nært forestående.

Etter å ha hørt om oppdateringer, museumsopptredener og mer, tror fansen at et skyggedråpe skyldes når som helst nå, med denne helgen som den perfekte tiden for at den skal finne sted. Som fanget av TheGamer, SteamDB viser nå operativsystemene Hollow Knight: Silksong vil være tilgjengelig på.

Det er mulig at vi på kveldens Summer Game Fest-showcase kan se Geoff Keighley introdusere spillet igjen etter pausen i 2023. Men siden forrige gang vi så Silksong på ordentlig var på en Xbox-visning, får vi kanskje vente til søndag. Eller så kan all denne hypen nok en gang være forgjeves, og Hollow Knight: Silksong håpefulle kan gå samme vei som Bloodborne-fansen. Alltid igjen skuffet.