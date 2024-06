Enda flere tilbakevendende ansikter dukker opp i That '90s Show: Part 2

HQ

Da That '90s Show debuterte på Netflix ble vi introdusert for de unge skuespillerne ved at vi også fikk vite hvordan de var knyttet til noen av karakterene fra den opprinnelige That '70s Show. Vi fikk blant annet se Topher Graces Eric Forman, Laura Prepons Donna Pinciotti, Mila Kunis' Jackie Burkhardt, Ashton Kutchers Michael Kelso og Wilmer Valderramas Fez. Disse originalstjernene fikk selskap av Debra Jo Rupp og Kurtwood Smiths Kitty og Red Forman som tilbakevendende stjerner, og nå ser det ut til at den kommende Part 2 også vil bringe tilbake flere ikoniske ansikter.

I den siste traileren har vi nemlig fått se Don Starks Bob Pinciotti, Tommy Chongs Leo, Seth Greens Mitch Miller, og til og med noen få andre stjerner som Kevin Smith.

That '90s Show: Part 2 Den første delen av serien lander på Netflix 27. juni, før den tredje delen kommer 24. oktober. Sjekk ut den nye traileren og se om du kan få øye på flere cameos og tilbakevendende ansikter, og la oss få vite om dem i kommentarfeltet.