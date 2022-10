Enda mindre og billigere Xbox-kjøleskap lansert

HQ

For nesten et år siden lanserte Microsoft Xbox Mini Fridge, som i utgangspunktet er et minikjøleskap som ser ut som en Xbox Series X med plass til opptil tolv bokser. Dette var noe de lovet å gjøre etter å ha vunnet en Twitter-stemmekonkurranse mot Skittles, og det ble veldig populært. Men selv om det allerede er mini, er det fortsatt noen som synes det er for stort.

Derfor har Microsoft nå sluppet et enda mindre kjøleskap med plass til opptil åtte bokser øl, energidrikk eller hva du måtte ha lyst på mens du gamer. Dette ble avslørt av Xbox-markedssjef Aaron Greenberg på Twitter, hvor han også sa at den eldre og større modellen fortsatt vil være tilgjengelig og at den mindre er mer stillegående. Den er foreløpig bare tilgjengelig i USA for $79, men skal også lanseres i resten av verden.