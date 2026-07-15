Endelig en hageinnretning som løser det eneste sommerproblemet som virkelig betyr noe: varm øl

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Det er varmt i mange deler av Europa, virkelig varmt, og det vitenskapelige miljøet er enstemmig i sin oppfatning om at det bare kommer til å bli varmere. Så hva kan man gjøre med det? Mange søker lindring fra varmen med vifter og klimaanlegg, men en iskald øl er også populært.

Å kjøle ned øl er imidlertid et potensielt miljøproblem som bidrar til å forverre situasjonen, med mindre man bruker utslippsfri strøm. Og det amerikanske ølmerket Natural Light har nå en løsning på problemet. De lanserer CoolShed, som kanskje høres ut som en aprilsnarr, men som tilsynelatende er ment å tas på alvor.

Det er ganske enkelt et lite skur som fungerer som et kjølerom man kan gå inn i, kjølt av solenergi, slik at ølet er på sitt kaldeste når solen er på sitt varmeste. Markedsdirektør Krystyn Stowe sa til USA Today:

«Siden mange sommeraktiviteter dreier seg om prosjekter i hagen, grillfester og tid med venner, ønsket vi å skape en forfriskende løsning på en sesongmessig utfordring som mange kjenner seg igjen i: hvordan man holder iskaldt øl innen rekkevidde når temperaturen stiger. Natural Light har alltid handlet om å feire de hardtarbeidende øyeblikkene i hagen, og CoolShed gir liv til den ånden ved å belønne innsatsen med en iskald Natty.»

Se bildet av denne perlen nedenfor. Om de vil finne veien til Europa eller andre deler av verden er høyst usikkert, men vi krysser fingrene.