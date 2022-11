Endelig kan du selge bilene dine i Gran Turismo 7

HQ

Det har tatt litt tid, men Polyphony Digital har endelig introdusert en måte for spillere å selge bilene sine i Gran Turismo 7. Car Valuation Service-systemet, som er en del av novemberoppdateringen (oppdatering 1.26), lar spillere kassere kjøretøyene de ikke lenger vil ha for litt ekstra Credits, og funksjonen blir tilgjengelig etter å ha fullført Menu Book No. 39.

Funksjonens oppsett virker litt uvanlig, men det vi vet er at du kan gå til Used Car Dealership for å selge biler til en fastsatt pris, som vil endre seg og variere hver dag, og som tar hensyn til faktorer som f.eks. tilstanden til bilen, PP, eventuelle tilpasninger du har gjort og mer.

Bortsett fra det, legger denne oppdateringen også til World Circuits, flere arrangementer på verdenskartet, Michelin Raceway Road Atlanta-banen, fire ekstra biler (BMW M2 Competition '18, Ford Sierra RS 500 Cosworth '87, Nissan Silvia Ks Aero S14 '96 og Gran Turismo Red Bull X2019 15th Anniversary) og mer.

Se hele oppdateringslisten her.