Endelig kan du spille som magikeren Presto i D&D

HQ

TTRPG-nettstedet StartPlaying har inngått et samarbeid med Wizards of the Coast for å legge til rette for spill for fans som ønsker å få tak i 2024 Players Handbook så snart som mulig.

Fra nå og frem til 6. oktober arrangerer StartPlaying et Players Handbook Celebration-arrangement, som skal få så mange DM-er som mulig til å arrangere spill i det nye regelsystemet.

Det er ment å være så tilgjengelig som mulig, og det vil garantert være gøy for både gamle og nye spillere å sette seg inn i endringene på en morsom måte.

Noen av DM-ene på StartPlaying kommer til å kjøre et eksklusivt D&D Beyond-eventyr kalt 'Uni and the Hunt for the Lost Horn', der spillerne får sjansen til å spille karakterene fra den elskede TV-serien Dungeons & Dragons fra 80-tallet, som den mektige trollmannen Presto the Magician.

Påmeldingene er åpne akkurat nå via StartPlayings nettside.