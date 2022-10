Endelig slippes musikken fra første Resident Evil på vinyl

HQ

Capcom og Laced Records har gått sammen om å gi ut den originale musikken fra det første Resident Evil-spillet på vinyl. Dette vil forøvrig være første gang lydsporet fra skrekkmesterverket får en offisiell lansering siden tittelen ble sluppet i 1996, og de har dermed valgt å produsere en standardutgave og en mer begrenset og eksklusiv versjon.

I Resident Evil: Limited Edition Deluxe Vinyl (som er eksklusivt for Laced Records) inkluderer følgende, klipt ut fra den offisielle beskrivelsen:

Product information:

Music by Koichi Hiroki, Makoto Tomozawa, Masami Ueda and Ludwig van Beethoven

Disc 1 contains first official release of the original 1996 game soundtrack

Discs 2 & 3 contains 1997 arranged album Resident Evil Original Soundtrack Remix

Rigid board lift-off lid box with spot gloss logo and exclusive Spencer mansion atrium cover

Spined inner sleeves

Grey + red A-side/B-side colour effect heavyweight LPs

12" square Cerberus art print

Umbrella 2mm black felt slipmat

Standardversjonen kalt Resident Evil: Deluxe Triple Vinyl inkluderer dette:

Music by Koichi Hiroki, Makoto Tomozawa, Masami Ueda and Ludwig van Beethoven

Disc 1 contains first official release of the original 1996 game soundtrack

Discs 2 & 3 contains 1997 arranged album Resident Evil Original Soundtrack Remix

Widespined outer sleeve

Spined inner sleeves

Black heavyweight LPs

Begge utgavene forventes sendt ut i april neste år, og prisene ligger for tiden på henholdsvis 60 og 45 amerikanske dollar, eller rundt 600 og 450 kroner.