Ender Magnolia: Bloom in the Mist kommer til PC, PlayStation og Xbox

Under Nintendo Direct: Partner Showcase i forrige uke annonserte Binary Haze det kommende Ender Magnolia: Bloom in the Mist, som er oppfølgeren til Ender Lilies: Quietus of the Knights. Den gang var Switch det eneste formatet som ble avslørt, men nå er det bekreftet at et mye større publikum vil kunne glede seg over dette tilsynelatende mørke metroidvania-inspirerte eventyret.

I tillegg til Switch er Ender Magnolia: Bloom in the Mist bekreftet for PC, PlayStation og Xbox, og en Early Access-versjon kommer til Steam 26. mars. En fullstendig utgivelse er ventet senere i år. Ta en titt på annonseringstraileren nedenfor for å se hvordan det ser ut, samt det offisielle sammendraget.

"Denne velstående magiske supermakten, som ligger i Land of Fumes, er hjemsted for enorme mengder magiske ressurser som lurer under overflaten. I håp om å fremme rikets utvikling ble kunstige livsformer, kjent som homunculi, skapt. Dessverre drev giftige gasser fra undergrunnen homunculiene til vanvidd og gjorde dem til ville monstre.

Du spiller som Lilac, en "Attuner" som har makten til å redde homunculiene. Når du våkner, befinner du deg i et laboratorium dypt nede i undergrunnen. Der blir du kjent med homunculiene som er tett involvert i kongerikets undergang. Sammen med homunculiene begir du deg ut på jakt etter tapte minner og dyrebare venner i Land of Fumes. Følg reisen gjennom ødeleggelse og gjenfødelse i en postapokalyptisk verden, flere tiår etter det katastrofale Dødsregnet."