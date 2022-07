Endling: Extinction is Forever får nydelig lanseringstrailer

HQ

Spillet med den svært tragiske tittelen Endling: Extinction is Forever ble sluppet i går, og tradisjonen tro betyr det at det også har fått en lanseringstrailer. Det er et hjerteskjærende eventyr der du spiller som den siste revemoren på jorden hvis unger trenger all din omsorg for å overleve i en nådeløs verden på randen av ødeleggelse.

Utgiveren HandyGames sier vi kan se frem til:





Utforsk ødelagte miljøer basert på aktuelle aktuelle problemer.



Jakt på andre dyr for å mate ungene dine og unngå å bli byttedyr.



Sett overlevelsesinstinktet ditt på prøve og bli involvert i følelsesmessig belastende beslutninger.



Finn nye huler for å være trygge mot naturlige og unaturlige trusler



Ta vare på ungene dine, mat dem og lær dem nye ferdigheter for å gjøre dem mindre sårbare.



Overlev!



Se den nydelige lanseringstraileren nedenfor. Endling: Extinction is Forever er tilgjengelig nå på PC, PlayStation, Switch og Xbox.