Endling: Extinction is Forever kommer til PS5 og Xbox Series i november

Et av de mest tragiske spillene vi har spilt på mange år er spanske Herobeat Studios' eventyrspill Endling: Extinction is Forever. Navnet taler for vel seg selv...

"Today, more than 28,000 animal species on our planet are threatened with extinction. Thousands of species - rhinos, lions, tigers, seals, and bears - are jeopardized by pollution, illegal poaching, wars, and the ever-increasing loss of their natural habitats."

Spillet er allerede tilgjengelig på PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One, men Herobeat Studios og utgiveren HandyGames har tidligere sagt at det også vil komme utgaver til Android, iOS, PlayStation 5 og Xbox Series, og de starter med de to sistnevnte.

Det vakre spillet slippes på den nye konsollgenerasjonen 3. november og skilter med 4K-grafikk og 60 bilder i sekundet. Vår engelske søsterside har for øvrig anmeldt spillet om du skulle være interessert.