Endzone 2 er kunngjort, kommer våren 2024

Utgiveren Assemble Entertainment og utvikleren Gentlymad Studios har annonsert oppfølgeren til den postapokalyptiske kolonisimulatoren Endzone: A World Apart. Oppfølgeren, som kommer våren 2024, skal hete Endzone 2, og vil også være en overlevelseskoloni hvor spillerne må temme et farlig miljø for å gjenbefolke og sikre menneskehetens fremtid.

I denne oppfølgeren får vi vite at spillerne vil kunne velge utgangspunkt, og at de vil kunne administrere flere bosetninger samtidig. I tillegg kommer kravene om å skape effektive produksjonslinjer for å holde tritt med den voksende befolkningen, samt å opprette handelsruter.

Endzone 2 For å sikre at det er en sammenheng mellom Endzone: A World Apart og denne oppfølgeren, kommer det en ny oppdatering til originalspillet som inkluderer et nytt sideoppdrag og noen andre godbiter for å bygge bro mellom de to titlene.

Endzone 2 kommer våren 2024, og lanseres på PC via Steam.