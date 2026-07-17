Energidrikker skal forbys for personer under 16 år i England

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Ifølge en ny lov vedtatt av regjeringen vil det være ulovlig å selge drikker som inneholder mer enn 150 mg koffein per liter til personer under 16 år. Allerede i dag kan man bli bedt om å vise legitimasjon i butikker hvis man bestiller en energidrikk.

Den nye regelen trer i kraft i april neste år og har som mål å forebygge fedme blant barn, samt søvnforstyrrelser, angst og konsentrasjonsvansker. Bedrifter som bryter loven, kan bli ilagt bøter på opptil 2 500 pund. Brus som Diet Coke vil ikke omfattes av forbudet, og det samme gjelder kaffe og te.

Monster, Red Bull, Relentless og Prime vil derimot alle bli omfattet av forbudet. Folkehelseminister Sharon Hodgson sier at regjeringen er opptatt av å «skape den sunneste generasjonen barn noensinne».

Ifølge BBC drikker rundt 100 000 barn energidrikker hver dag i Storbritannia. Den britiske bransjeorganisasjonen British Soft Drink Association sa at forbudet var «unødvendig», og la til at «siden 2010 har våre medlemmer forpliktet seg til ikke å markedsføre eller fremme salg av energidrikker til personer under 16 år, og alle drikker med høyt koffeininnhold er merket med ‘anbefales ikke for barn’».

Forbudet var planlagt allerede i 2022, men ble skrotet fordi den konservative regjeringen mente at forbruket burde være et personlig valg.