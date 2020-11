Engelsk versjon av Persona 5 Scramble trolig på vei

Du ser på Annonser

Mange ble litt skuffede da den etterlengtede Persona 5-lanseringen til Switch viste seg å være musou-spillet persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Det har dog hatt stor suksess i Japan, og nå virker det ikke helt usannsynlig at spillet får en engelsk utgave heller.

Fansiden Persona Central har oppdaget at flere sørøst-asiatiske forhandlere har listet en engelsk versjon av spillet med slippdato 23. januar 2021. De skriver at det er snakk om en "Region 3"-lansering, hvilket vil si at spillet er rettet mot det asiatiske markedet, men med spillet oversatt og alt får man vel si at sjansene for at det etter hvert kommer til Vesten har økt betraktelig. Ellers kan man jo bare importere et eksemplar da.