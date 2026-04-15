Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

England slår Spania og tar et stort steg mot VM-kvalifisering i 2027

Resultatene fra kvalifiseringskampene til VM i fotball for kvinner 2027 tirsdag.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

England tok et stort steg videre i kvalifiseringen til VM i fotball for kvinner 2027 da de slo gruppekonkurrentene Spania 1-0 på Wembley Stadium, etter en scoring av Lauren Hemp i det tredje minutt. Det var en gjentakelse av VM-finalen i 2023, og Spania klarte fortsatt ikke å slå England på engelsk jord, til tross for flere forsøk fra Alexia Putellas, Vicky López og Mariona Caldentey.

Kampen var en del av gruppespillet i kvalifiseringen til VM i fotball for kvinner 2027 i Europa, kampdag 3 av 4 (den fjerde spilles lørdag 18. april, og de to siste kampdagene spilles i juni).

England og Spania er en del av gruppe A3, og vinneren får direkte kvalifisering til VM neste år. Resten går til sluttspill, sammen med de tre beste lagene i de fire gruppene i liga B (som også spiller om opprykk til UEFA Nations League A), samt det beste laget og noen andreplasser i de seks gruppene i liga C.

Nå leder England gruppe A3 med tre seire, mens Spania er nummer to med to seire og ett tap. Tyskland, Nederland og Danmark er de eneste andre gruppelederne i Liga A, den første som ville kvalifisert seg til VM 2027, men vi er bare halvveis i gruppespillet...

Kvalifiseringskamper til VM i fotball for kvinner 2027: Kampdag 3/6 den 14. april

Gruppe A1



  • Serbia 0-6 Italia

  • Sverige 1-2 Danmark

Gruppe A2



  • Polen 2-3 Irland

  • Nederland 2-1 Frankrike

Gruppe A3



  • England 1-0 Spania

  • Island 1-0 Ukraina

Gruppe A4



  • Norge 5-0 Slovenia

  • Tyskland 5-1 Østerrike

Gruppe B1



  • Tsjekkia 5-0 Montenegro

  • Wales 4-0 Albania

Gruppe B2



  • Sveits 3-1 Türki̇ye

  • Nord-Irland 4-0 Malta

Gruppe B3



  • Finland 4-2 Slovakia

  • Latvia 0-3 Portugal

Gruppe B4



  • Israel 6-0 Luxembourg

  • Skottland 1-1 Belgia

Gruppe C1



  • Estland 2-1 Liechtenstein

  • Litauen 2-0 Bosnia-Hercegovina

Gruppe C2



  • Bulgaria 1-3 Kosovo

  • Gibraltar 0-1 Kroatia

Gruppe C3



  • Nord-Makedonia 0-5 Ungarn

  • Andorra 1-3 Aserbajdsjan

Gruppe C4



  • Færøyene 2-3 Hellas

Gruppe C5



  • Moldova 0-0 Kypros

Gruppe C6



  • Armenia 0-3 Hviterussland

England slår Spania og tar et stort steg mot VM-kvalifisering i 2027
Marta Fernández Jiménez / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballWomen's World CupSpanias landslagEnglands landslag


Loading next content