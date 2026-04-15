England slår Spania og tar et stort steg mot VM-kvalifisering i 2027
Resultatene fra kvalifiseringskampene til VM i fotball for kvinner 2027 tirsdag.
England tok et stort steg videre i kvalifiseringen til VM i fotball for kvinner 2027 da de slo gruppekonkurrentene Spania 1-0 på Wembley Stadium, etter en scoring av Lauren Hemp i det tredje minutt. Det var en gjentakelse av VM-finalen i 2023, og Spania klarte fortsatt ikke å slå England på engelsk jord, til tross for flere forsøk fra Alexia Putellas, Vicky López og Mariona Caldentey.
Kampen var en del av gruppespillet i kvalifiseringen til VM i fotball for kvinner 2027 i Europa, kampdag 3 av 4 (den fjerde spilles lørdag 18. april, og de to siste kampdagene spilles i juni).
England og Spania er en del av gruppe A3, og vinneren får direkte kvalifisering til VM neste år. Resten går til sluttspill, sammen med de tre beste lagene i de fire gruppene i liga B (som også spiller om opprykk til UEFA Nations League A), samt det beste laget og noen andreplasser i de seks gruppene i liga C.
Nå leder England gruppe A3 med tre seire, mens Spania er nummer to med to seire og ett tap. Tyskland, Nederland og Danmark er de eneste andre gruppelederne i Liga A, den første som ville kvalifisert seg til VM 2027, men vi er bare halvveis i gruppespillet...
Kvalifiseringskamper til VM i fotball for kvinner 2027: Kampdag 3/6 den 14. april
Gruppe A1
- Serbia 0-6 Italia
- Sverige 1-2 Danmark
Gruppe A2
- Polen 2-3 Irland
- Nederland 2-1 Frankrike
Gruppe A3
- England 1-0 Spania
- Island 1-0 Ukraina
Gruppe A4
- Norge 5-0 Slovenia
- Tyskland 5-1 Østerrike
Gruppe B1
- Tsjekkia 5-0 Montenegro
- Wales 4-0 Albania
Gruppe B2
- Sveits 3-1 Türki̇ye
- Nord-Irland 4-0 Malta
Gruppe B3
- Finland 4-2 Slovakia
- Latvia 0-3 Portugal
Gruppe B4
- Israel 6-0 Luxembourg
- Skottland 1-1 Belgia
Gruppe C1
- Estland 2-1 Liechtenstein
- Litauen 2-0 Bosnia-Hercegovina
Gruppe C2
- Bulgaria 1-3 Kosovo
- Gibraltar 0-1 Kroatia
Gruppe C3
- Nord-Makedonia 0-5 Ungarn
- Andorra 1-3 Aserbajdsjan
Gruppe C4
- Færøyene 2-3 Hellas
Gruppe C5
- Moldova 0-0 Kypros
Gruppe C6
- Armenia 0-3 Hviterussland