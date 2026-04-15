England slår Spania og tar et stort steg mot VM-kvalifisering i 2027

HQ

England tok et stort steg videre i kvalifiseringen til VM i fotball for kvinner 2027 da de slo gruppekonkurrentene Spania 1-0 på Wembley Stadium, etter en scoring av Lauren Hemp i det tredje minutt. Det var en gjentakelse av VM-finalen i 2023, og Spania klarte fortsatt ikke å slå England på engelsk jord, til tross for flere forsøk fra Alexia Putellas, Vicky López og Mariona Caldentey.

Kampen var en del av gruppespillet i kvalifiseringen til VM i fotball for kvinner 2027 i Europa, kampdag 3 av 4 (den fjerde spilles lørdag 18. april, og de to siste kampdagene spilles i juni).

England og Spania er en del av gruppe A3, og vinneren får direkte kvalifisering til VM neste år. Resten går til sluttspill, sammen med de tre beste lagene i de fire gruppene i liga B (som også spiller om opprykk til UEFA Nations League A), samt det beste laget og noen andreplasser i de seks gruppene i liga C.

Nå leder England gruppe A3 med tre seire, mens Spania er nummer to med to seire og ett tap. Tyskland, Nederland og Danmark er de eneste andre gruppelederne i Liga A, den første som ville kvalifisert seg til VM 2027, men vi er bare halvveis i gruppespillet...

Kvalifiseringskamper til VM i fotball for kvinner 2027: Kampdag 3/6 den 14. april

Gruppe A1



Serbia 0-6 Italia



Sverige 1-2 Danmark



Gruppe A2



Polen 2-3 Irland



Nederland 2-1 Frankrike



Gruppe A3



England 1-0 Spania



Island 1-0 Ukraina



Gruppe A4



Norge 5-0 Slovenia



Tyskland 5-1 Østerrike



Gruppe B1



Tsjekkia 5-0 Montenegro



Wales 4-0 Albania



Gruppe B2



Sveits 3-1 Türki̇ye



Nord-Irland 4-0 Malta



Gruppe B3



Finland 4-2 Slovakia



Latvia 0-3 Portugal



Gruppe B4



Israel 6-0 Luxembourg



Skottland 1-1 Belgia



Gruppe C1



Estland 2-1 Liechtenstein



Litauen 2-0 Bosnia-Hercegovina



Gruppe C2



Bulgaria 1-3 Kosovo



Gibraltar 0-1 Kroatia



Gruppe C3



Nord-Makedonia 0-5 Ungarn



Andorra 1-3 Aserbajdsjan



Gruppe C4



Færøyene 2-3 Hellas



Gruppe C5



Moldova 0-0 Kypros



Gruppe C6



Armenia 0-3 Hviterussland

