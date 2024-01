Enkel og klassisk er ideen med dbramante1928s Marselisborg messenger bag.

HQ

I videoserien vår på Quick Look tar vi en titt på en god del forskjellige vesker, og i dag utvider vi serien ytterligere med den nyeste fra dbramante1928. Marselisborg er en messengerbag som sies å ha en designstil som minner om den enkle og klassiske formelen.

Den består av et hovedrom som er delt inn i to seksjoner, hvorav den ene er perfekt for en bærbar PC, og den andre har en rekke mindre lommer for sikker oppbevaring av ekstra teknologi og utstyr. Kofferten er dessuten laget av fullnarvet skinn fra bærekraftige kilder.

Hvis du vil vite mer om Marselisborg og se hva vi synes om vesken, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor.