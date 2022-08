Enola Holmes 2 slippes på Netflix i november - Se de første bildene

HQ

Med blant annet Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claflin og Helena Bonham Carter på rollelisten er det ikke rart at veldig mange har sett Enola Holmes etter at filmen kom på Netflix i 2020. Faktisk var det såpass mange at streamingselskapet raskt ga klarsignal for en oppfølger, og vi trenger ikke å vente lenge på den.

Netflix forteller at det som enkelt nok heter Enola Holmes 2 slippes på streamingtjenesten den 4. november, og for å feire anledningen har vi fått noen bilder av hva som venter.