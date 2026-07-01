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Selv om de mangler den intense actionen fra Guy Ritchies Sherlock Holmes-filmatiseringer og den knivskarpe mysteriet, handlingen og fortellingen i Sherlock-serien med Benedict Cumberbatch i hovedrollen, har Netflix’ Enola Holmes-filmer klart å levere underholdende opplevelser både i originalen og oppfølgeren som kom et par år senere. Nå har det gått fire år, og Millie Bobby Brown, strømmetjenestens gulljente (sammen med Jennifer Lopez, ser det ut til...), er tilbake som den navngivende, søsterlige detektiven i nok et trygt, men hyggelig mysterie-eventyr.

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Selv om handlingsstedet har endret seg – fra Londons travle gater til de solfylte strendene på Malta på begynnelsen av 1800-tallet – oppfyller mye av det som bys på i * Enola Holmes 3 * de forventningene vi har blitt vant til. Browns heltinne sliter fortsatt med troen på at broren Sherlock (fortsatt spilt av Henry Cavill) ser på henne som en skam for Holmes-navnet, samtidig som hun også sliter med å gi slipp på Holmes-navnet som en del av ekteskapet med Louis Partridges Tewkesbury. Naturligvis, slik vi ofte får høre mot slutten av Enola Holmes-filmene, er disse oppfatningene aldri helt korrekte, og det er snarere Enolas egne usikkerheter som spiller inn, men uansett er denne forståelsen skjelettet i sentrum av * Enola Holmes 3*, mens det at Sherlock blir kidnappet av en ondsinnet antagonist og brukt til å kaste Enolas store dag i kaos, er kjøttet på beina.

Herfra følger vi Enola mens hun bruker sine detektivferdigheter til å sette sammen Sherlocks ledetråder, for til slutt å oppdage hvem som egentlig trekker i trådene, hvorfor de gjør det, og hvordan dette henger sammen med en større konspirasjon som involverer flere viktige medlemmer av Det britiske imperiet. Som det ofte er tilfellet med slike filmer, er den til tider litt rudimentær og forutsigbar, mangler litt finesse og nekter å la seeren famle i vantro i fem minutter før den gir en løsning som lindrer eventuelle tvil. « Enola Holmes 3 » følger tradisjonene fra de tidligere filmene ved å fungere som en noe innledende og familievennlig tilnærming til mysteriefilmer og Sherlock Holmes-universet, og selv om jeg ikke har noe imot det, kan jeg ikke la være å lure på om det kanskje hadde vært bedre å holde seeren i hånden litt sjeldnere for å bevare noe av mysteriet og føre til mer tilfredsstillende avsløringer.

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Utover dette fortsetter Brown å være en effektiv hovedrolleinnehaver, og viser seg å bli stadig mer sprudlende og karismatisk i rollen som Enola hver gang hun gir seg i kast med den. Man kan også se Browns utvikling som skuespillerinne i praksis i filmen, ettersom erfaringene hun har samlet de siste fire årene har gjort underverker for hennes sceniske ferdigheter – noe som også kan tilskrives den andre unge hovedrolleinnehaveren som er tilbake i «Partridge». Disse stjernene fremstår ikke lenger som barneskuespillere med litt potensial, men snarere som mer erfarne og dyktige skuespillere med lange og lovende karrierer foran seg. I tillegg til dette fortsetter Cavill, Himesh Patel og Helena Bonham Carter – de eldre medlemmene av rollebesetningen – å utmerke seg, og sistnevnte virker som om hun har stadig større innflytelse på hvordan Brown presterer som ung hovedrolleinnehaver.

Selv om det er noen scener med spesielt imponerende bilder, ikke minst den maltesiske festivalen med sine eksentriske kostymer og sterke farger, fremstår det meste av filmen som litt for brun for min smak. Nesten hele handlingen utspiller seg på Malta, noe som betyr at den mangler noe av den variasjonen og dybden i kulissene vi ser når denne typen historier tar oss med til nye, dristige steder og miljøer. For det meste byr « Enola Holmes 3 » på støvete, solbakte sandstrender og forfallne maltesiske gater, noe som begynner å føles litt for kjent, spesielt etter 60 minutter.

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Likevel endrer ikke noe av dette det faktum at « Enola Holmes 3 » er nok en vellykket mysterie- og eventyrhistorie. Man kan hevde at den til tider er forutsigbar og for trygg, kanskje til og med mangler originalitet. Men når det er sagt, vil du nyte tiden du bruker på denne filmen, og føle deg tilfreds og underholdt når rulleteksten kommer etter rundt 100 minutter.