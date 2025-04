Enola Holmes 3 er for tiden under produksjon, med Millie Bobby Brown og Henry Cavill blant skuespillerne

Netflix har vært ganske stille når det gjelder å snakke om nye kapitler i Enola Holmes -serien, for til tross for at filmene er noen av strømmetjenestens mest populære, har det vært nesten helt stille om en tredje del. Dette er imidlertid ikke lenger tilfelle.

Netflix har bekreftet at Enola Holmes 3 er i produksjon, og at filmen for øyeblikket spilles inn i Storbritannia med Millie Bobby Brown tilbake i hovedrollen som den titulære hovedpersonen, sammen med Henry Cavills Sherlock Holmes, Himesh Patels Dr. John Watson, Helena Bonham Carters Eudoria Holmes, Louis Partridges Tewkesbury og Sharon Duncan-Brewsters Moriarty.

I en Tudum-artikkel erter Netflix hva dette neste kapittelet i historien vil inneholde, og forklarer følgende :

"Eventyret jager detektiv Enola Holmes til Malta, der personlige og profesjonelle drømmer kolliderer i en sak som er mer innfløkt og forrædersk enn noen annen hun har stått overfor før."

Enola Holmes 3 blir regissert av Philip Barantini fra Adolescence, mens forfatteren av den første og andre filmen, Jack Thorne, nok en gang har skrevet manuset, som er basert på The Enola Holmes Mysteries av forfatteren Nancy Springer.

Det er foreløpig ikke sagt noe om når filmen vil ha premiere på Netflix, men en rimelig gjetning er en gang i 2026, kanskje i siste halvdel av året.