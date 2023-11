Enola Holmes 3 er i produksjon

Det kan bli et tredje eventyr med Millie Bobby Brown som den unge Enola Holmes. Det fremgår av en ny rapport fra Collider, som under en samtale med Scott Stuber, sjefen for Netflix Film, fikk vite at selskapet jobber med et nytt manus og håper at den unge superstjernen vil gjenta rollen sin.

"Du vet, hun er en så stor, egenutviklet stjerne for oss. Stranger Things er selvsagt viktig for oss, og det å se henne vokse som skuespiller. Vi har en film som heter Damsel med henne til våren, som jeg er veldig spent på, fra Juan Carlos Fresnadillo."

"Og så må vi finne den rette karakteren. Holmes-IP-en er merkelig elastisk. Warner Bros. gjorde selvsagt en fantastisk jobb med Downey og Jude Law, så tanken på at vi kan utvide denne IP-identiteten med henne er spennende. Så vi jobber nok en gang med et manus for å prøve å få til det. Men ja, det er en ambisjon. Jeg vil gjerne gjøre en film til."

Stuber sa ikke nøyaktig hva det tredje manuset skulle handle om, men sa at det var massevis av stoff igjen til Holmes og flere mulige historier å fortelle. Etter populariteten til de to foregående filmene på plattformen å dømme, er Millie Bobby Brown ikke overraskende et navn som tiltrekker seg seere, særlig i yngre alder.

Hva synes du om de to foregående Enola Holmes-filmene, og vil du se en tredje?