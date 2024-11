Enola Holmes 3 går videre på Netflix

Enola Holmes-serien skal få sin tredje del på Netflix. I de to foregående filmene spilte Millie Bobby Brown hovedrollen som Enola, og fulgte i fotsporene til sin berømte bror Sherlock, spilt av Henry Cavill..

Den første filmen hadde premiere i 2020, og gjorde det ganske bra for Netflix, og en oppfølger ble utgitt i 2022. Deadline rapporterer at Netflix ønsker å holde denne franchisen varm, og går raskt videre med den tredje filmen, med Philip Barantini som regissør.

Det forventes at dette vil være Browns neste prosjekt etter at Stranger Things sesong 5 er ferdig. Plottdetaljer er ukjente, men Barantinis versjon er satt til å være litt mørkere, rettet mot et mer modent publikum.